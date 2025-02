OFFICIEEL: Felice Mazzu heeft er na Lamkel Zé nog een tweede 'enfant terrible' bij, net voor match tegen zijn ex-club

STVV heeft zondagmiddag de komst van Loïc Lapoussin afgerond. De Malagassische middenvelder tekent een contract van anderhalf seizoen bij de Kanaries en wordt daarmee de vierde wintertransfer van de club.

De transfer was al enkele dagen in de maak en is nu definitief afgerond. Voor Lapoussin betekent de overstap naar Sint-Truiden een hereniging met Felice Mazzu.

De twee werkten eerder succesvol samen bij Union Saint-Gilloise, waar Mazzu een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de polyvalente middenvelder. Bij STVV zal Lapoussin opnieuw onder zijn vleugels komen en de Limburgers versterken.

De timing van de transfer is bijzonder, aangezien STVV en Union Saint-Gilloise zondagmiddag tegenover elkaar staan in de competitie. Voor de aftrap van de wedstrijd in het Dudenpark zal Lapoussin officieel afscheid nemen van het Brusselse publiek. De club wil hem zo een passend eerbetoon geven na zijn succesvolle periode bij Union.

Lapoussin speelde sinds 2020 voor Union en was een vaste waarde in het team dat de club naar de Belgische top bracht. Zijn dynamiek en techniek maakten hem een gevaarlijke schakel in de aanval van de Brusselaars. STVV hoopt dat hij die kwaliteiten ook in Limburg kan laten zien.

Na de wedstrijd zal Lapoussin zich begin volgende week officieel aansluiten bij de groepstrainingen van STVV. De club kijkt ernaar uit om de 27-jarige middenvelder snel aan het werk te zien in het geel-blauwe shirt.