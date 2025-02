Acht wedstrijden, vier spannende wendingen in blessuretijd: waarom de Jupiler Pro League absoluut de koningin van de spanning is

Deze week zijn vier wedstrijden beslist na de 89ste minuut. In een al spannende competitie is de spanning tot op het laatste moment voelbaar.

De 24ste speeldag van de Jupiler Pro League was spectaculair. Hoewel weinig wedstrijden erg aangenaam waren om te volgen voor de neutrale toeschouwer, werden vier wedstrijden pas in het slot beslist met de ontknoping na de 85ste minuut.

Dit was niet het geval op vrijdag tussen Leuven en Mechelen, noch op zaterdag tussen Charleroi en Dender. In het Jan Breydelstadion gebeurde het echter wel: op het laatste moment scoorde Jean Lazare Amani tegen Delanghe (90+8'). Een gered punt voor Standard na de verloren punten tegen Leuven en Charleroi.

Maar vooral op zondag waren er veel wendingen. Van de vier wedstrijden die dag werd alleen het duel tussen Gent en Anderlecht niet in de laatste momenten beslist.

Vier wedstrijden op zondag, drie beslissingen na de 89e minuut!

Dit gebeurde echter wel aan het begin van de dag in het Bosuilstadion. Zij stonden achter en werden gedomineerd door Club Brugge, maar Antwerp reageerde met een geweldig schot van Mahamadou Doumbia (86'), gevolgd door de overwinningstreffer van Tjarron Cherry (90').

Later op de dag redde Union de meubelen met drie punten tegen Sint-Truiden dankzij een strafschop van Franjo Ivanovic in de 90+6de minuut. Twee minuten eerder had de Kroatische aanvaller al een grote kans gemist vanaf de kleine rechthoek.

Tenslotte moest ook tot aan het einde gewacht worden voor de afloop van de laatste wedstrijd van deze 24ste speeldag. Kortrijk leidde tegen Westerlo, maar uiteindelijk wonnen de Kemphanen dankzij het doelpunt van Matija Frigan in de 89ste minuut. Acht wedstrijden, vier beslist in de laatste ogenblikken: er is spanning in de Jupiler Pro League!