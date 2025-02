Anderlecht-trainer niet te spreken over omstreden penalty: "Een cadeautje, dit was duidelijk een schwalbe"

RSCA Futures heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden tegen Club NXT. Paars-wit bleef met lege handen achter door een controversiële strafschop in de slotfase. Coach Jelle Coen was na afloop zeer ontgoocheld.

De wedstrijd begon rampzalig voor RSCA Futures. Na amper 55 seconden keek het al tegen een achterstand aan toen Campbell Club NXT op voorsprong bracht. Lenn De Smet verdubbelde zelfs vlak voor rust nog de score.

In de tweede helft kwam paars-wit zelfs op gelijke hoogte. Nathan De Cat knalde na een voorzet van Kanate eerst de aansluitingstreffer binnen. Niet veel later bracht Kaïs Barry met een kopbal de stand opnieuw in evenwicht.

Paars-wit leek zo op weg naar een verdiend punt, maar in de slotfase sloeg het noodlot toe. Musuayi ging gretig neer in het strafschopgebied na minimaal contact met Diawara, en scheidsrechter Hannes De Couvreur legde de bal verrassend op de stip. Audoor benutte de penalty en bezorgde Club NXT zo alsnog de overwinning.

"Een cadeautje, die strafschop", vond coach Jelle Coen in de Gazet van Antwerpen. "De scheidsrechter twijfelde, eerst wilde hij die penalty niet geven, maar uiteindelijk toch wel. Dit was duidelijk een schwalbe."

Ondanks de nederlaag zag Coen positieve punten in de prestatie van zijn team. "We toonden dat we kunnen wedijveren met de topploegen zoals Club NXT, La Louvière en Patro Eisden. Maar het is jammer dat we niet beloond werden," klonk het.