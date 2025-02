Dan toch twijfel over zijn afscheid? Toby Alderweireld maakt opvallende vergelijking

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toby Alderweireld kondigde in november zijn afscheid aan. Na dit seizoen stopt hij ermee bij Royal Antwerp FC.

Toby Alderweireld is aan zijn laatste maanden als profvoetballer bezig. Hij speelt op dit moment nog altijd een grote rol bij Royal Antwerp FC.

“Het kan altijd beter, maar ik ben nooit door de ondergrens gegaan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. In de beoordelingen na een match scoort hij altijd, bijna nooit onder een 6 op 10.

“Dat is doorheen mijn carrière een kwaliteit geweest, om als centrale verdediger altijd een bepaald basisniveau te halen. De mensen lijken dat soms normaal te vinden, wat op zich een compliment is, maar zo normaal is dat niet”, gaat hij verder.

Of hij spijt heft dat hij zijn afscheid al aankondigde? “Tja, er zijn altijd momenten dat het goed gaat en je denkt: 'Zou ik toch niet doorgaan?' Da's een normale gedachtegang. Ik weet ook dat ik het veld en de kleedkamer enorm ga missen.”

De keuze is heel bewust gemaakt om op topniveau te kunnen eindigen. “Want als je Jan Vertonghen ziet: dat wens je niemand toe. Ik hoop echt dat hij er snel opnieuw staat en alsnog in schoonheid kan afsluiten.”