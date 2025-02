De tijd dringt voor Hasi en KV Mechelen: analist ziet duidelijk waar het probleem ligt bij Malinwa

KV Mechelen blijft in de gevarenzone na een 1-0 nederlaag tegen OH Leuven. Het team van Besnik Hasi heeft nu slechts drie punten uit de laatste zeven wedstrijden behaald, wat de druk op de coach alleen maar vergroot.

Het verlies in Leuven was volgens Patrick Goots vooral teleurstellend door de manier waarop Mechelen de wedstrijd verloor. “Die vroege 1-0 werd weer veel te makkelijk weggegeven, maar ik vond vooral dat KV Mechelen in een volledige helft met elf tegen tien veel te weinig liet zien om de wedstrijd naar zich toe te trekken", aldus Goots in de Gazet van Antwerpen.

Benito Raman

Zonder de geblesseerde Raman heeft KV Mechelen volgens de analist duidelijk moeite om doelpunten te maken. De afwezigheid van Raman leek dan ook een zware klap voor de ploeg.

Volgens Goots loopt er bij Malinwa momenteel niemand rond die het verschil kan maken zoals Raman. "Lauberbach kan nuttig zijn voor de ploeg, maar maakt geen vijftien goals op een seizoen. Storm keert net terug uit blessure, Pflücke zit tegenwoordig op de bank en Schoofs, die ook geregeld zijn doelpuntje meepikt, zoekt naar zijn goede vorm.”

Er komen nu twee zware wedstrijden aan voor Malinwa. Eerst speelt de ploeg thuis tegen KAA Gent, waarna een moeilijke verplaatsing naar Union volgt.

Trainer Besnik Hasi staat dus voor een zware uitdaging wil het degradatie vermijden. “Aan Hasi om zijn ploeg snel weer aan het scoren te krijgen, want over zes weken valt het doek.”