OFFICIEEL: Thibaud Verlinden verlaat Beerschot en trekt naar OH Leuven

Thibaud Verlinden heeft zijn transfer naar OH Leuven afgerond. De aanvaller verlaat Beerschot, dat in een hevige degradatiestrijd verwikkeld is, en trekt naar de middenmoter uit Leuven.

De overstap hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu officieel bevestigd door beide clubs. Verlinden vult bij OHL het vertrek van Konan N’Dri op, die naar het Italiaanse Lecce vertrekt.

De transfer verliep niet zonder controverse. Afgelopen weekend mocht Verlinden onverwacht niet meespelen tegen Genk, wat tot frustratie leidde bij Beerschot-trainer Dirk Kuyt. De Nederlander kreeg pas vlak voor de wedstrijdbespreking te horen dat hij zijn aanvoerder niet mocht opstellen. “Je houdt onze supporters gewoon voor de gek”, reageerde hij scherp na de wedstrijd.

Kuyt uitte ook kritiek op het beleid van Beerschot, dat volgens hem enkel spelers verkoopt zonder versterkingen aan te trekken. “Dit zegt alles over waar de club mee bezig is. De groep en ik zijn verrast en geïrriteerd. We zijn boos en teleurgesteld, maar hopelijk kunnen we die energie omzetten op het veld”, aldus de coach.

Verlinden, die dit seizoen een van de weinige lichtpunten was bij de Antwerpse club, krijgt bij OH Leuven een nieuwe kans om zich te bewijzen in een sportief stabielere omgeving. Voor Beerschot betekent zijn vertrek een verzwakking in de strijd tegen de degradatie, zeker zonder directe vervanger.

Of de club nog een last-minute versterking zal aantrekken, blijft onduidelijk. Voor Kuyt en zijn spelers wordt het in ieder geval een lastige opgave om het behoud in de Jupiler Pro League te verzekeren zonder hun aanvoerder. OHL daarentegen hoopt met Verlinden extra offensieve impulsen te krijgen voor de tweede seizoenshelft.