Standard-Anderlecht kan dit seizoen om deze reden nog heel wat specialer zijn

Sinds enkele weken lijkt Standard mee te kunnen strijden voor de top 6, terwijl Anderlecht gevaarlijk dichter bij de zevende plaats komt. Zal de Clasico die gepland staat voor de 27e speeldag beslissend zijn in de race naar de Champions' Play-Offs?

Op dit moment zijn Standard en Anderlecht twee teams in een heel verschillende dynamiek. De Rouches hebben al vijf wedstrijden op rij niet verloren, terwijl Anderlecht bij KAA Gent zijn zesde nederlaag in tien wedstrijden leed.

De twee teams zullen tegen elkaar spelen op Sclessin tijdens de 27e speeldag van de Jupiler Pro League, wat wel eens beslissend zou kunnen zijn voor beide clubs. En wat als de strijd om de zesde plaats wordt beslist daar?

Zoals eerder vermeld, is de situatie bij Anderlecht veel complexer dan aan het begin van het seizoen. Na de nederlaag tegen Hoffenheim hebben de spelers van David Hubert een zeer moeilijke loting in de Europa League gekregen, want ze komen Fenerbahçe tegen. In de Beker van België zullen ze het moeten opnemen tegen Antwerp om in de finale te geraken.

Door het grote aantal blessures aan het begin van het seizoen had David Hubert niet altijd de kans om te roteren, wat nu zijn tol begint te eisen. Bovendien wijzigt de RSCA-trainer, nu hij spelers terug heeft, bijna wekelijks zijn verdedigingslinie en middenveld. Niet ideaal voor automatismen.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Anderlecht een loodzwaar schema voor de boeg. Een verplaatsing naar Antwerp in de Beker van België, gevolgd door de ontvangst van Antwerp in de competitie drie dagen later, heen-en terugwedstrijden tegen Fenerbahçe afgewisseld met een trip naar Charleroi, en dan nog de thuiswedstrijd tegen Union in februari voor RSCA.

In maart staan uitwedstrijden tegen Standard en Westerlo op het programma, gevolgd door de ontvangst van Cercle om af te sluiten. En dit alles zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat Anderlecht zich zou kunnen kwalificeren voor de volgende ronde in de Beker of in het Europese voetbal, ook al zijn ze momenteel geen favoriet.

Standard heeft geen makkelijker schema, maar is in betere vorm

Een zeer zwaar programma voor de bewoners van het Lotto Park, die nog maar vier punten voorsprong hebben op Standard en de zevende plaats. De Rouches hebben zelf ook een lastig schema met uitwedstrijden tegen Westerlo, Union en Club Brugge, en thuiswedstrijden tegen Genk, Anderlecht en Antwerp.

Maar Standard lijkt in staat tot alles, vooral op eigen terrein. Frisser dan Anderlecht vanwege het aanzienlijk lagere aantal gespeelde wedstrijden, bevinden de Luikenaars zich in topvorm, de beste sinds het begin van het seizoen.

Als Standard de drie punten pakt tegen Westerlo, kunnen ze de druk zetten op KAA Gent en de verliezer van Anderlecht - Antwerp. Dit terwijl de club nog tegen deze twee teams op Sclessin moet spelen. Op 2 maart zal Standard Anderlecht ontvangen, zal de strijd om de zesde plaats dan beslist worden?