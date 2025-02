Francis Amuzu heeft afscheid genomen van Anderlecht en vliegt straks richting het volgende hoofdstuk in zijn carrière

Het is nog niet officieel, maar lang zal het niet meer duren. Francis Amuzu verlaat RSCA en vertrekt naar Grêmio de Porto Alegre, in de Braziliaanse eerste klasse.

Wat enkele dagen geleden nog als een verrassend bericht leek, is uiteindelijk bevestigd: Francis Amuzu zal zijn carrière voortzetten bij Grêmio de Porto Alegre in de Braziliaanse eerste divisie. het wordt zijn eerste ervaring buiten België.

Zoals La Dernière Heure al aankondigde, heeft Francis Amuzu afscheid genomen van zijn ploegmakkers, de staf en de club waar hij is opgegroeid. Hij is onderweg naar de luchthaven, want vanavond zal hij naar Brazilië vertrekken om zijn medische tests af te leggen en te tekenen bij Grêmio.

Tijdens de wedstrijd tegen KAA Gent van afgelopen zondag kwam Amuzu niet in actie en zat hij op de tribune. Zijn afscheid bij RSC Anderlecht vond dus plaats in het Lotto Park, met als bittere nasmaak de nederlaag tegen Hoffenheim (3-4).

Zijn 251ste wedstrijd in het paars-witte shirt werd zo ook zijn laatste. De Mauves Army bracht toen een groots eerbetoon aan hem bracht met een tifo. Op dat moment was het nog niet zeker of dit zou zijn laatste wedstrijd in het paars-wit zou zijn.

RSC Anderlecht zou naar verwachting 1,2 miljoen euro ontvangen voor de vleugelspeler. Amuzu zelf zou naar schatting ongeveer 2 miljoen euro per jaar verdienen, en zal onder andere Memphis Depay en Neymar tegenkomen in de competitie. Het kan slechter...