Grote conclusies trekken na 1 op 9 van Club Brugge? Peter Vandenbempt zegt waar het op staat

Een gelijkspel tegen Kortrijk, een nederlaag op Manchester City en een zure verliesbeurt op bezoek bij Royal Antwerp FC. Club Brugge heeft al leukere weken gekend.

Toch vindt Peter Vandenbempt dat Nicky Hayen niet te streng moet zijn voor zijn troepen. “Het liep voorin helemaal fout, anders was er wellicht een andere conclusie geweest zonder de straffe reddingen van Lammens”, klinkt het bij de analist op Sporza.

Er werden volgens Hayen te veel verkeerde keuzes gemaakt en vaak kozen de spelers ook om voor eigen succes te gaan. Dat mag tegen KRC Genk in de beker niet gebeuren.

“In de Champions League is dat een probleem geweest en scoorden ze heel weinig, maar in de competitie valt dat nog wel mee en hebben ze met voorsprong de meeste doelpunten gemaakt”, gaat Vandenbempt verder.

18 of 19 verschillende doelpuntenmakers hebben wordt normaal als een grote troef beschouwd en dat moet volgens Vandenbempt ook zo blijven.

“Dus geen grote conclusies, maar oké een nederlaag na het gelijkspel tegen Kortrijk. Ze staan 6 punten achter op Genk en Union komt in de nek hijgen. Je wil er nu woensdag niet uitgaan in de beker tegen Genk, want anders wordt het wel onaangenaam”, besluit Vandenbempt.