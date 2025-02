KV Kortrijk neemt belangrijke beslissing over Belgische speler

526

KV Kortrijk heeft nog zes wedstrijden om zich proberen te redden in de hoogste voetbalklasse of nog zes extra wedstrijden om dat te doen via de play-downs (en eventuele barragematchen zoals vorig seizoen). Dat gaan ze alvast doen mét Dion De Neve.

Op de laatste dagen van de wintermercato kwamen er nog heel wat inkomende transfers voor Yves Vanderhaeghe, terwijl van El Idrissy en Alebiosu afscheid werd genomen - al dan niet definitief. Optie gelicht Dion De Neve van zijn kant had een aflopend contract en dus was het de vraag wat er met hem zou gebeuren - ook bij een eventuele degradatie bijvoorbeeld. De twijfels zijn nu weg. De Neve zal ook volgend seizoen contractspeler zijn bij KV Kortrijk. De Kerels hebben namelijk de optie in het contract van de linkerflankspeler gelicht. Daardoor is hij automatisch lid van Kortrijk tot juni 2026. 73 wedstrijden voor Kortrijk Het nieuws is nog niet geofficialiseerd op Transfermarkt, maar wel al door de club bevestigd. In 73 wedstrijden scoorde Dion De Neve vijf keer en gaf hij ook vijf beslissende passes voor De Kerels. De Neve is een jeugdproduct van Terjoden-Welle, Dender en (vooral) Zulte Waregem. Dat team haalde hem in 2021 naar de A-kern, een jaartje later vertrok hij naar grote concurrent KV Kortrijk. Aan De Neve om degradatie te voorkomen.