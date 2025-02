📷 OFFICIEEL Beerschot pakt uit met nog eens drie extra transfers

Beerschot heeft maandagavond drie spelers aan zijn kern toegevoegd. Het gaat om twee uitleenbeurten, waarvan eentje met aankoopoptie, en een definitieve transfer.

Beerschot huurt Djevencio van der Kust voor de rest van het seizoen. Hij wordt vanochtend nog medisch gekeurd en sluit dan aan bij de troepen van Dirk Kuyt. Het gaat om een linksvoetige aanvallend ingestelde flankverdediger die de overstap maakt van Sparta Rotterdam in Nederland.

Daarnaast trok Beerschot ook nog twee aanvallers aan. De eerste is de 24-jarige Daishawn Redan. De club huurt Redan voor de rest van het seizoen van het Italiaanse Avellino, met een aankoopoptie.

Daishawn Redan doorliep ondermeer de jeugdopleidingen van Ajax en Chelsea. In 2019 maakte hij de overstap naar Hertha BSC, waar hij zijn debuut maakte in de Bundesliga.

“Sindsdien heeft Redan ervaring opgedaan bij verschillende clubs, waaronder FC Groningen, PEC Zwolle en FC Utrecht in Nederland. In januari 2023 tekende hij een contract bij Venezia FC, waarna hij op huurbasis uitkwam voor Triestina en Avellino in de Italiaanse competitie”, klinkt het.

Tot slot heeft Beerschot zich op de valreep nog versterkt met Ensar Brahic. De 20-jarige aanvaller uit Servië tekende een contract voor 2,5 seizoenen. Het voormalige jeugdproduct van Fenerbahçe komt over van Novi Pazar.

"We zijn verheugd om Ensar aan onze selectie toe te voegen", aldus de Sporting Director van Beerschot, Murat Akin. "Hij is een talentvolle speler met veel potentieel en we geloven dat hij een belangrijke rol kan spelen in onze toekomst."

Beerschot huurt 𝗗𝗷𝗲𝘃𝗲đ—ģ𝗰đ—ļđ—ŧ 𝘃𝗮đ—ģ 𝗱𝗲đ—ŋ 𝗞𝘂𝘀𝘁 tot het einde van het seizoen van Sparta Rotterdam.

Lees meer op onze website: https://t.co/WHI2nGrUME.#WeAre13 pic.twitter.com/xcjMUMAviF — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) February 3, 2025