Zes inkomende transfers, maar toch bespaard... Hoe Olivier Renard binnen de lijntjes kleurde bij Anderlecht

In principe heeft Anderlecht zijn kern deze winter versterkt, al zal nog moeten blijken hoe de oude en nieuwe puzzelstukken in elkaar vallen. Olivier Renard heeft daarbij toch wel sterk werk verricht. De nieuwe sportief directeur heeft de loonlast zelfs in evenwicht weten houden.

Anderlecht trok César Huerta, Lucas Hey en Elyess Dao drie onmiddellijke versterkingen voor de A-kern aan. Naar wat we horen zijn dat geen grootverdieners binnen de kern van paars-wit. Cédric Hatenboer werd ook al gehaald, maar diens loon wordt nog (deels) betaald door Excelsior aangezien hij onmiddellijk weer uitgeleend werd. Meerwaarde creëren Die vier kostten Anderlecht zo'n 7,5 miljoen aan transfersommen. Voor de RSCA Futures kwamen Enzo Sternal Ibrahim Kanaté erbij, maar aangezien de Futures tegenwoordig met een eigen budget werken, heeft de 2,3 miljoen die ervoor betaald werd niet direct een impact op het werkbudget van de A-ploeg. Maar dus werd er in totaal iets minder dan 10 miljoen uitgegeven aan jonge spelers met een potentieel hoge doorverkoopwaarde. Daar is het de club ook om te doen. Ze moeten een meerwaarde beginnen creëren op aangekochte spelers, wat de afgelopen jaren niet altijd het geval was. Loonkost fors naar beneden Misschien nog belangrijker. Door het vertrek van Anders Dreyer, Zanka, Abdulrazak Ishaq en Amadou Diawara zijn er vier dure vogels qua loon vertrokken. En met de nakende transfer van Francis Amuzu zouden dat er vijf worden. Het zou zelfs neerkomen op zo'n 4,5 miljoen euro aan loonkost. Al zal er in het geval van Diawara wel nog een verbrekingsvergoeding betaald zijn. Maar al bij al staat Anderlecht op positief in de balans aankoop-verkoop. In de zomermercato werd er enkel voor Jan-Carlo Simic 3 miljoen betaald. In totaal werd er dus 10 miljoen uitgegeven en kwam er 22,5 (vooral door de 15,5 miljoen voor Zeno Debast) binnen. Olivier Renard heeft tussen de lijntjes gekleurd door eerst Dreyer te verkopen en daarna pas te investeren in nieuwe spelers. Dat hij daarbij de loonkost hoogstwaarschijnlijk met enkele miljoenen naar beneden kreeg, zal bij het bestuur zeker niet slecht gevallen zijn...