Analist vindt dat Club Brugge een verkeerde keuze maakte tijdens wintermercato

Club Brugge heeft zijn spelerskern stevig opgekuist tijdens de wintermercato. Aan inkomende zijde was het bijzonder rustig.

Met namen als Boyata, Sowah en Zinckernagel die vertrokken zijn tijdens de voorbije transferperiode gooide Club Brugge vooral veel ballast overboord.

Enkel Skov Olsen was een belangrijke pion die vertrokken is. Voor hem kwam er geen vervanger. “Maar als je de kern bekijkt, dan is die zeer gestoffeerd met Talbi, Tzolis, Skoras en Vetlesen”, zegt analist Tom Boudeweel bij Sporza.

De focus gaat nu vooral naar de Belgische competitie, met de bedoeling opnieuw kampioen te spelen en zo een ticket voor de Champions League te verzekeren voor volgend seizoen.

Dat betekent niet dat de dubbele confrontatie met Atalanta al opgegeven wordt. “Maar ze gaan er niet van uit om de finale te spelen. Anders hadden ze wel iemand bijgehaald, net als een spits van Champions League-niveau”, gaat Boudeweel verder.

Het is vooral uitkijken hoeveel talentvolle spelers in de zomer het schip zullen verlaten. “Het zal een extreme make-over worden mochten die talenten vertrekken. Dat is nog een vraagteken natuurlijk, maar dan zal er wel een opfrisbeurt nodig zijn.”

Daar ging blauwzwart volgens Boudeweel toch wel in de fout. In de wintermercato moesten wat pionnen richting volgend seizoen binnengehaald worden. “Dan had je eigenlijk nu al mannen kunnen halen om een half seizoen in te lopen om dan volledig tot ontbolstering te komen.”