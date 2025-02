Het kan verkeren: vorige jaren nog flop in Jupiler Pro League, nu bijna droomtransfer naar PSV

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In tegenstelling tot de Belgische clubs, had de Nederlandse Eredivisie tot gisteravond de tijd voor transfers. Noah Ohio hoopte tot het laatste moment een stap vooruit te kunnen zetten.

Na eerder uitgeleend te zijn aan Hull vorig seizoen, werd Noah Ohio afgelopen zomer definitief verkocht door Standard. Vorig seizoen werd de Nederlandse aanvaller weinig gebruikt door de Rouches en hij werd overgedragen aan Utrecht voor een miljoen euro.

In de Eredivisie moet Ohio nog vaak tevreden zijn met de status van supersub, maar hij heeft toch al vier doelpunten gescoord. Dit heeft hem in staat gesteld zijn plaats te behouden in het nationale U21-team.

Noah Ohio blijft in trek in Nederland

En dat had hem zelfs een transfer naar PSV kunnen opleveren. De kampioenen waren op zoek naar extra aanvallende versterking na de blessure van Ricardo Pepi. Loum Tchaouna (Lazio) was aanvankelijk de prioriteit, maar die deal mislukte snel.

De aandacht werd toen gericht op Ohio, een goedkoper B-plan. Tot op de laatste momenten van de Nederlandse transfermarkt - dat wil zeggen dinsdagavond - stond de voormalige aanvaller van Standard centraal in onderhandelingen tussen Utrecht en PSV.

Maar ook deze operatie faalde: Noah Ohio zal blijven spelen voor Ron Jans bij FC Utrecht, terwijl Peter Bosz weinig alternatieven krijgt voor Luuk de Jong.