Lierse-middenvelder kiest voor avontuur in de Eredivisie, maar blijft nog even bij de club

Lierse verliest komende zomer een van zijn grootste talenten. De 20-jarige Wit-Rus Maxim Kireev vertrekt na dit seizoen naar Willem II in Nederland. Hij slaagde voor de medische testen en tekende een contract voor 4,5 jaar. Tot juni blijft hij nog bij Lierse spelen.

Kireev verlengde vorig jaar zijn contract tot 2027, maar het was duidelijk dat hij niet zolang zou blijven. In 2023 haalde Dirk Gyselinckx hem naar Lierse, nadat zijn avontuur in Italië was mislukt.

Zijn echte doorbraak kwam vorig seizoen onder coach Sven Vandenbroeck. Die gaf Kireev volop kansen, en de middenvelder bedankte met drie doelpunten in zeven wedstrijden. Hierdoor werd hij ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Wit-Rusland, waarvoor hij inmiddels zes keer speelde.

Afgelopen zomer was er al veel interesse in Kireev, maar Lierse hield hem nog even. Toch bleven scouts hem volgen.

Die transfer is nu volgens de Gazet van Antwerpen rond. Nadat hij maandag medische testen aflegde, tekende hij gisteren een contract bij Willem II tot 2029.

Bij Willem II komt hij een oud-ploeggenoot Micka Tirpan tegen. Toch blijft hij nog enkele maanden bij Lierse spelen.