OFFICIEEL: Eupen haalt ex-Buffalo terug naar België

Voormalig KAA Gent-speler Igor Plastun keert terug naar de Belgische competitie. De Oekraïense verdediger heeft volgens Het Nieuwsblad een contract getekend bij Eupen, dat loopt tot het einde van dit seizoen.

Plastun, 34 jaar oud, speelde tussen 2018 en 2021 drie seizoenen voor de Buffalo's. Daar maakte hij indruk als een solide verdediger.

Na zijn tijd bij Gent besloot Plastun zijn carrière in het buitenland voort te zetten. Hij maakte de overstap naar Ludogorets in Bulgarije, waar hij enkele seizoenen speelde en meerdere prijzen won.

Vervolgens trok hij naar Ordabasy in Kazachstan, maar nu keert hij dus terug naar België. Plastun speelde in totaal 87 wedstrijden voor KAA Gent en werd een vaste waarde in de verdediging.

De overstap van Plastun naar Eupen is een belangrijke zet voor de club, die met zijn komst zijn defensie verder kan versterken. Met een doelpuntensaldo van min vijf is de verdediger meer dan welkom.

De 34-jarige verdediger is klaar om zijn tweede hoofdstuk in België te beginnen en hoopt Eupen te helpen in de Challenger Pro League. Eupen staat momenteel op een negende plaats in de Challenger Pro League.