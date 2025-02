Thorsten Fink komt voor topper tegen Club Brugge met woorden die Genk-fans heel graag zullen horen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorsten Fink is ambitieus met Genk. De coach wil alle prijzen pakken dit seizoen, en dat mag nu ook worden uitgesproken.

KRC Genk is een club die de druk vaak van zich wil afhouden, zonder te veel grote uitspraken te doen. Maar zo ging het deze week helemaal niet: coach Thorsten Fink en zijn spelers willen voor de volle 100% voor alle prijzen gaan dit seizoen.

Afgelopen weekend werd er met 1-0 gewonnen waardoor de club zich als eerste heeft geplaatst voor de Champions' Play-offs. Het eerste doel kan zo worden afgevinkt.

"Zaterdag hebben we doel één bereikt en ons verzekerd van play-off 1. Woensdag proberen we de bekerfinale te bereiken en zo blijven we verder gaan", begint de Duitse coach bij Het Belang van Limburg.

"Natuurlijk hangt het van details af en kan het misgaan. Maar dat zal niets veranderen aan het proces", gaat Fink met veel vertrouwen verder. Alles loopt goed bij Genk, dat kan iedereen zien.

Nadien komt hij nog met wat geruststellende woorden voor de Genkse fans. "Wij staan intussen zo ver dat ik er zeker van ben dat we niet plots zullen instorten de volgende weken en maanden."