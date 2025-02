Antwerp komt met héél leuke update over het stadiondossier én de afgewerkte Bosuil

Antwerp FC speelt de thuiswedstrijd nog steeds in een onafgewerkt stadion. Hoe zit het met de plannen van de roodhemden? Sven Jacques komt met een update op de proppen.

Antwerp FC probeert al jarenlang de onafgewerkte Bosuil in orde te krijgen. Vooral Tribune 2 is een doorn in het rood-witte oog. De legendarische tribune staat op het eigendom van de familie Mintjens, terwijl Paul Gheysens enkel wil bouwen als hij de gronden kan toevoegen aan zijn portefeuille.

"We hebben een periode duidelijk gecommuniceerd over de stadionplannen", geeft Sven Jacques een update in Het Laatste Nieuws. "Er is in die periode niets gelukt. Vanaf het moment dat we erover zwegen hebben we enorme stappen gezet."

"Ik geloof dat we een sterk dossier hebben", gaat de CEO van The Great Old verder. "Onze vergunningsaanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard. We zitten op schema, maar ik wil géén timing op de bouw plakken of andere grote uitspraken doen."

Hoe moet een afgewerkte Bosuil eruit zien?

Antwerp heeft de nieuwe tribune nodig om de volgende stap te zetten. "Het zou de Bosuil een capaciteit tussen 21.000 en 25.000 plaatsen geven. Om nog maar te zwijgen over de beleving in het stadion en het imago van onze club. De camera's zouden eindelijk opnieuw een tribune met volk kunnen filmen."