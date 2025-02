Dries Mertens naar RSC Anderlecht? "Zou een zeer goede zaak zijn"

Hoelang loopt de houdbaarheidsdatum van Dries Mertens nog? In ieder geval zijn er heel wat ploegen die hem nog zouden willen binnenhalen.

Dries Mertens is momenteel aan de slag bij Galatasaray. Normaal zou hij na vorig seizoen al gestopt zijn, maar hij koos om er een extra jaartje bij te doen.

Met de komst van de nieuwe bondscoach Rudi Garcia wordt Mertens zelfs weer genoemd bij de Rode Duivels. Of dat er komt, valt af te wachten.

Vrouwlief Kat Kerkhofs stelde eind vorig jaar al dat een terugkeer naar de Belgische of Nederlandse competitie niet aan de orde is. Mertens zal wellicht in Turkije afscheid nemen als profvoetballer.

Voor Anthony Vanden Borre zou hij nochtans heel hard welkom zijn bij RSC Anderlecht. Zeker nu de ploeg Jan Vertonghen enorm hard mist.

“Als iemand als Dries Mertens zou terugkeren bijvoorbeeld, zou dat een zeer goede zaak zijn. Dries is immers echt een kind van het huis”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“En om op Jan terug te komen: ik weet niet of zijn lichaam het nog lang gaat houden, maar hij moet in elk geval bij de club blijven. Desnoods in de staf of ergens in het organigram. Het Belgisch voetbal heeft alleen maar baat bij iemand zoals hij.”