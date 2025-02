'Meer en meer kans dat bekerfinale niet op 1 mei gespeeld wordt en Europese halve finales zijn de reden niet'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kans dat de bekerfinale niet op 1 mei gespeeld wordt groeit. In de komende dagen zou een beslissing genomen worden.

De finale van de Croky Cup is voorlopig gepland op 1 mei in het Koning Boudewijnstadion, maar de kans is groot dat er verschoven wordt naar woensdagavond 14 mei.

Eerder vandaag was al te horen dat een verschuiving mogelijk was als Club Brugge en/of Anderlecht een Europese halve finale zouden spelen.

Nu komt ook het aspect veiligheid naar boven, zeker nadat Club Brugge gekwalificeerd is voor de finale. Op een feestdag als 1 mei zou er immers te weinig politie beschikbaar zijn voor zo’n groot evenement.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt er nu eerst afgewacht wie de tweede finalist wordt, Royal Antwerp FC of RSC Anderlecht. Pas dan zou er een definitieve beslissing volgen.

Wie het ook wordt, een duel met Club Brugge is voor de veiligheidsdiensten sowieso een risicowedstrijd, al kan je je ook vragen of een avondwedstrijd op 14 mei dan wel wenselijk is.