Miljoenenjackpot op komst voor Antwerp: "Niet of, maar wanneer hij vertrekt naar topcompetitie"

Royal Antwerp FC heeft goud in handen. De wereldgoal van Doumbia tegen Club Brugge toont welk potentieel hij heeft.

Royal Antwerp FC plukte Mahamadou Doumbia weg voor amper 1 miljoen euro. Volgens de Malinese bondscoach Tom Saintfiet is dat een koopje geweest.

Zondag scoorde hij nog een absolute wereldgoal tegen Club Brugge. Daarbij nam hij zowel Hans Vanaken als Simon Mignolet te grazen. Tegen Westerlo knalde hij de winnende strafschop hoog in doel.

Lef, maar ook goud voor The Great Old richting de toekomst. “Mahamadou speelt niet als een 20-jarige. Hij heeft maturiteit en vertrouwen”, zegt Tom Saintfiet aan Het Laatste Nieuws.

“Hij maakt Antwerp beter. Hij is balvast en aanspeelbaar. Hij verstopt zich nooit en neemt zo een leidende rol op zich. Op zijn leeftijd is dat veelzeggend. Weet je wat hem écht goed maakt? Verticaliteit. Hij dúrft de bal vooruit te spelen.”

Een speler die helemaal af is, is hij zeker nog niet, maar de kans is groot dat hij een absolute miljoenentransfer wordt voor Royal Antwerp FC. Mogelijk volgt dat deze zomer al.

“Zijn limieten liggen absoluut hoger dan de Belgische competitie”, zegt Saintfiet nog. “De vraag is niet of, maar wanneer hij een transfer naar een topcompetitie maakt.”