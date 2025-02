Olivier Renard legt uit waarom Anderlecht er héél bewust voor koos om geen extra spits te halen

RSC Anderlecht kan opnieuw rekenen op Kasper Dolberg. De Belgische recordkampioen probeerde tijdens de wintermercato een extra spits te halen, maar kwam van een kale reis terug. Wat het dan echt onmogelijk?

Laat ons eerlijk zijn: het (water)kansje dat RSC Anderlecht heeft op de titel is helemaal weg als Kasper Dolberg de komende weken opnieuw zou uitvallen. Luis Vazquez kon de Deen op geen enkel moment doen vergeten.

Olivier Renard speurde de transfermarkt af naar een extra spits, maar kwam uiteindelijk niet in actie. "Diverse clubs informeerden ook naar Vazquez. Maar Anderlecht heeft op dit moment niet de middelen om vijf of zes miljoen euro te betalen voor een nieuwe spits."

"We hadden dus zelf een extra spits moeten huren", legt de sportief directeur van paars-wit uit in Het Laatste Nieuws. "Een fitte Dolberg is normaal gezien eerste keuze. Is het dan opportuun om een spits voor vijf maanden te huren? Die jongen zou ook niet spelen."

Renard koos ervoor om de aanvalslinie ongewijzigd te laten. "Ik wil benadrukken dat Vazquez wél iets bij kan brengen als hij mag invallen. Hij is een ander type dan Dolberg, hé. Minder technisch, maar hij doet in het slot van wedstrijden wel zijn ding."

Welke club had (concrete) interesse in Luis Vazquez?

Voor de volledigheid: het was Sevilla FC die concreet was om de Argentijnse aanvaller te huren. Om bovengeciteerde redenen had Anderlecht echter nooit de intentie om mee te werken aan een (tijdelijke) verhuis van Vazquez.