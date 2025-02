Ex-ref heeft slecht nieuws voor Antwerp als ze willen laten herspelen: "Beslissing is juist"

Antwerp wil de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR beluisteren. De club vermoedt dat VAR Jan Boterberg scheidsrechter Jasper Vergoote beïnvloedde bij de tweede gele kaart van Denis Odoi. Dat zou tegen het VAR-protocol ingaan, aangezien de VAR niet mag tussenkomen bij gele kaarten.

Volgens Tim Pots is de manier waarop de beslissing tot stand kwam wel een punt van discussie. "We zien duidelijk dat de scheidsrechter communiceert met iemand van zijn collega’s. Dat kan met de vierde official of een grensrechter zijn, en dat is wél toegestaan", stelt hij in HLN.

Toch blijft er twijfel over mogelijke inmenging van de VAR. "Communicatie tussen de scheidsrechter op het veld en de VAR mag niet plaatsvinden voor de beslissing", legt Pots uit. "De VAR mag pas ingrijpen bij een duidelijke fout. Als blijkt dat er toch input kwam uit Tubeke, dan is dat een zondiging tegen het protocol."

Antwerp-trainer Jonas De Roeck sprak na de wedstrijd van een "gestolen ticket voor de finale". Hij vond het opvallend dat de scheidsrechter pas na enkele momenten Odoi zijn tweede geel gaf. "Bizar," aldus De Roeck.

Toch ziet Pots geen enkele basis voor een herspeling. "Herspelen kan enkel als er een dwaling tegen het reglement is, en dat is hier niet het geval. De beslissing op zich was correct: Leoni en Odoi verdienden allebei geel", stelt hij.

Zelfs als zou blijken dat de VAR Vergoote heeft beïnvloed, verandert dat volgens Pots niets aan de uitkomst. "Ik heb geen weet van wedstrijden die herspeeld zijn wegens fout gebruik van het VAR-protocol", besluit hij.