Hans Vanaken zegt waar Club Brugge het verschil mee maakt: "Dat is de sterkte van de ploeg"

Club Brugge mag naar de Heizel. Blauw-zwart moest flink zweten tegen KRC Genk en mag doelman Nordin Jackers en de lat bedanken, maar het ticket voor de bekerfinale is binnen.

Club Brugge kan dit jaar opnieuw prijzen pakken. Blauw-zwart zal strijden voor de titel, terwijl het nu ook in de bekerfinale staat. Het is overigens de enige Belgische trofee die Hans Vanaken met Club Brugge nog niet in de lucht kon steken.

"Ja klopt, die zou ik er graag aan toevoegen", vertelde hij. "Het is al mooi geweest qua prijzen, maar elke trofee die er nog bij zou kunnen, is zeer mooi. Deze ontbreekt nog, dus het zou een klein extraatje zijn."

Maar bij eindwinst in de Beker is de cirkel nog niet rond. "Want ik wil zoveel mogelijk prijzen pakken", is hij ambitieus. "Alles wat we kunnen pakken, moeten we pakken. Bij de beker, indien we ze winnen, zal het hopelijk niet blijven."

KRC Genk had kansen genoeg om nog een doelpunt te scoren, maar de efficiëntie ontbrak wel steeds. Club Brugge bleef erg rustig gedurende heel de wedstrijd.

Dat zal onder andere een grote rol hebben gespeeld. "Ervaring, maar ook rust en de flow waarin we zitten", gaat Vanaken verder. "Ons voetbal is heel goed, we kunnen situaties erg goed inschatten. Als we achter komen te staan, of onder druk, dan slaan we niet meteen in paniek. We krikken ons niveau gewoon terug op. Dat is op dit moment de sterkte van de ploeg", besluit hij.