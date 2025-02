Mediastorm rond Radja Nainggolan voorbij? Coach Hans Cornelis geeft een helder antwoord over zijn vedette

Na een vrij weekend en veel media-aandacht rondom Radja Nainggolan, kunnen de spelers van Lokeren-Temse zich weer volledig focussen op de wedstrijd van zondagavond tegen RAAL La Louvière. Hans Cornelis blikt vooruit naar deze cruciale wedstrijd met alweer de nodige aandacht voor Radja.

“De heisa rond Radja was uiteindelijk niet zo erg. Iedereen heeft het snel in de juiste context gezet. Het vrije weekend heeft voor de nodige rust gezorgd”, zegt Cornelis in Het Nieuwsblad.

Op training was er wel wat verandering. “Elke dag was er wel een wijziging in de kern", vertelt de coach. Dit gebeurt vaak rond deze tijd van het seizoen, maar het heeft de kwaliteit van de trainingen niet aangetast, integendeel.”

Nainggolan was steeds aanwezig en werkte extra hard aan zijn conditie. Terwijl de andere spelers in de fitnesszaal trainden, deed hij volgens Cornelis extra duurtrainingen om fysiek sterker te worden.

"Hij doet dat met veel overgave", zag Cornelis. "Dat we aan de rest van zijn capaciteiten niet hoeven te twijfelen toonde hij al tegen Lierse maar ook deze week op training.”

Zondagavond krijgen de Waaslanders opnieuw de kans om voor eigen publiek te winnen. Cornelis zal het wel moeten doen zonder drie langdurig geblesseerde spelers: Mohamed Soumaré, Vervaque en Olivier Myny.