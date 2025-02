Op deze vraag kan Club Brugge-coach Nicky Hayen nog geen antwoord geven

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de bekerfinale in mei. Dit na een 1-1 gelijkspel op het veld van KRC Genk. Nicky Hayen is blij dat hij de fans weer iets terug kan geven.

Club Brugge speelde een goede wedstrijd op Genk. Beide ploegen speelden aanvallend voetbal en creëerden voldoende kansen. Toch bleef de stand op 1-1, en dat heeft Club ook te danken aan doelman Nordin Jackers.

Die keepte een fantastische partij en hield blauw-zwart goed recht tegen zijn ex-club. Maar wie er op de Heizel in doel zal staan? Daar kan coach Nicky Hayen nog geen antwoord op geven.

"Nee. Dat bekijken we wedstrijd tot wedstrijd. We spreken over een match van binnen 2,5 maanden. Ik weet niet op welk niveau de twee doelmannen op dat moment zullen zijn", vertelde hij.

"We proberen de ploeg altijd samen te stellen op basis van de prestaties. Wat Nordin hier getoond heeft was van een heel hoog niveau. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen", gaat hij verder.

Hayen is natuurlijk heel tevreden dat hij de fans alweer iets kan teruggeven. "Ik ben heel blij uiteraard, ook omdat de club al tien jaar wacht op een nieuwe Beker. We zijn erg tevreden dat we dit aan onze fans kunnen geven. Anderzijds, iedereen heeft er alles aan gedaan. We hebben ook afgezien. Maar ik zag een mentaliteit waarbij alles werd gegeven om dit over de streep te trekken", besluit hij.