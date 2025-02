📷 Twee basisspelers ontbreken in de selectie van Club Brugge voor duel met OH Leuven

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicky Hayen heeft zijn selectie voor OH Leuven bekendgemaakt. Twee basisspelers ontbreken voor de competitiewedstrijd.

In de aanloop naar het duel met Atalanta in de Champions League zet trainer Nicky Hayen twee spelers van Club Brugge verplicht op rust.

Ardon Jashari en Chemsdine Talbi zullen niet meespelen in het duel tegen OH Leuven in de Jupiler Pro League. Het tweetal speelde de voorbije matchen haast elke minuut.

Sinds het vertrek van Skov Olsen is Talbi een basisspeler geworden. Jashari ontpopte zich tot een sterkhouder en speelde al 32 wedstrijden mee dit seizoen.

Wellicht roteert Hayen stevig door. Volgens Het Nieuwsblad zullen Skoras, Sabbe, Vetlesen, Nielsen, Nilsson en Romero volop speelminuten krijgen.

Het duel tegen Atalanta staat woensdagavond gepland voor Club Brugge. Blauwzwart speelt eerst thuis en trekt een week later naar Italië. Tussenin wordt nog tegen STVV een competitiematch afgewerkt.