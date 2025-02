Vanden Borre spreekt over Kompany en doet opvallende uitspraak: "Ik ben géén kind van Royal Sporting Club Anderlecht"

Anthony Vanden Borre gaat opnieuw over de lippen. De voormalige Rode Duivel geeft aan dat hij vergeten wil worden. Al heeft hij wel nog steeds een mening over RSC Anderlecht.

"Ik heb tegenwoordig geen nood om naar een stadion te gaan", valt Anthony Vanden Borre met de deur in huis in Het Nieuwsblad. "Misschien komt dat met de tijd wel terug."

Vanden Borre houdt zich alleszins niet in als het over zijn voormalige werkgever gaat. "Ik wil iets duidelijk maken: ik ben géén kind van Royal Sporting Club Anderlecht. Ik ben een kind van Anderlecht."

"Bovendien is er ondertussen enorm veel veranderd bij Anderlecht", gaat Vanden Borre verder. "Er is een nieuwe voorzitter en een nieuwe eigenaar. Zo'n overgang is niet gemakkelijk. Al vind ik dat er goed gewerkt wordt."

"Al vind ik dat ze meer tijd hadden moeten geven aan Vincent Kompany", gaat Vanden Borre verder. "Uiteindelijk is het Vince die de basis heeft gelegd. Nu is het vooral zaak voor de club om opnieuw aan te knopen met de successen van weleer."