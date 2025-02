Vandenbempt geeft Antwerp een fikse veeg uit de pan: "Daarom is Brugge-Anderlecht een terechte finale"

Club Brugge en RSC Anderlecht spelen de bekerfinale. Welke twee ploegen het ook zouden geworden zijn, spektakel was op voorhand al gegarandeerd.

Beide halve finales toonden dat de vier ploegen tot de beste teams van België behoren. Wie ook de finale speelde, het zou mooi geweest zijn.

Uiteindelijk trekken Club Brugge en RSC Anderlecht naar het Koning Boudewijnstadion en zijn KRC Genk en Royal Antwerp FC er niet bij.

“De wedstrijd tussen Genk en Club Brugge was topspektakel van de bovenste plank tussen de beste 2 ploegen van het land”, vertelt Peter Vandenbempt aan Sporza.

“Antwerp-trainer Jonas De Roeck heeft een andere mening, maar ik vind dat over 2 wedstrijden Anderlecht verdiend in de finale staat. Niet op basis van gisteren, want dat was een zeer matige wedstrijd van Anderlecht”, klinkt het.

Op de Bosuil speelde paarswit afwachtend en bang. Tot Dendoncker voor de kwalificatie zorgde. “Maar als je er de heenwedstrijd bijneemt, waar Anderlecht heer en meester was en maar met 1-0 won, waarbij het 3 keer tegen paal en lat trapte... Als je dat optelt, denk ik dat het een terechte finale is.”

En dan is er nog iets, waarbij Vandenbempt Antwerp een veeg uit de pan geeft. “De Roeck zei dan gisteren wel dat de kwalificatie Antwerp ontstolen is. Maar als je naar alles begint te kijken, dan was er in de heenmatch ook een duidelijke handsbal van Janssen. Dan had die een tweede gele kaart moeten krijgen, enzovoort, enzovoort...”