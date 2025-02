Verrassing in Leipzig: ex-jeugdspeler Genk en Anderlecht heeft een contract getekend naast Vandevoordt, Vermeeren en Openda.

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Blij nieuws voor Masanka Bungi, hij begint zich te manifesteren in Leipzig. Vandaag heeft hij daar zijn eerste professionele contract ondertekend.

Leipzig wordt de laatste maanden steeds meer Belgisch. De vorige transferperiodes brachten al Maarten Vandevoordt, Arthur Vermeeren en Loïs Openda naar het eerste elftal. Maar dat is nog niet alles: in de schaduw probeert nog een landgenoot ook zijn weg te banen naar het eerste elftal.

Joyeux Masanka Bungi kwam twee jaar geleden bij de club, sloot zich aan bij de U17 afkomstig van Genk. Daarvoor was hij opgeleid bij White Star en Anderlecht.

Het vertrouwen van Leipzig

Afgelopen zomer maakte de linksbuiten de overstap naar de U19. Hij zet stap voor stap zijn ontwikkeling voort en heeft vandaag zijn eerste professionele contract getekend. Hij is nu verbonden aan de club tot 2027. Een duidelijk teken van de hoop die Leipzig heeft in deze jonge speler, die momenteel geblesseerd is aan de dij.

"Met een goed begrip van het spel, een zelfverzekerde speelstijl en technische capaciteiten, is het echt een opwindende jonge speler boordevol potentieel. We weten hoeveel hij kan verbeteren en we kijken ernaar uit om hem snel weer op het veld te zien," beschrijft Marcel Schäfer, lid van de Raad van Bestuur.

Voor deze tegenslag had Joyeux Masanka Bungi zelfs al laten zien wat hij kan bij het eerste elftal, door met de groep mee te gaan op de zomertour en regelmatig deel te nemen aan trainingen met de A-kern. Een naam om in de gaten te houden in de komende jaren.