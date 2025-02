Al jaren in de JPL, maar deze speler verbaast sterkhouder van KRC Genk het meest: "Zo'n groot talent heb ik nog nooit gezien"

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet roteren tussen Patrik Hrosovsky en Konstantinos Karetsas. Dat verloopt dit seizoen bijzonder goed, en de twee leren ook nog steeds van elkaar.

Patrik Hrosovsky was afgelopen week ziek en moest daardoor twee matchen missen. Konstantinos Karetsas speelde dus twee matchen na elkaar, waardoor het erop lijkt dat Hrosovsky tegen Cercle Brugge weer mag starten.

Een grote concurrentiestrijd is er niet tussen de twee, die elkaar afwisselen. Wat Kos nog kan leren van zijn oudere ploegmaat? Daar moet Hrosovsky toch even over nadenken.

“Moeilijke vraag. We spelen nu dan wel op dezelfde plaats op het veld, maar in het verleden heb ik nog niet veel op die positie gespeeld. Hij heeft bijvoorbeeld nu al meer kwaliteiten dan ik, wat betreft dribbelen en het geven van een laatste pass. Maar als ik dingen zie waarbij ik hem kan helpen, probeer ik hem advies te geven”, vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Hrosovsky heeft nog mooie woorden voor het 17-jarige talent. “Als je op je zeventiende al in een heel goed team in de hoogste klasse van het Belgische voetbal speelt, kan hij bij wijze van spreken bij elk team spelen in de toekomst. Of ik ooit al zo’n talent als Kos gezien heb? Nee, nog nooit”, besluit hij.