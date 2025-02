Cruciale zomer voor boegbeeld van KRC Genk: "Het wordt toch stilaan nu of nooit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Al sinds 2015 speelt Bryan Heynen bij KRC Genk. Het is uitkijken wat er deze zomer met hem zal gebeuren.

Voor Thorsten Fink is Bryan Heynen voor KRC Genk wat Hans Vanaken voor Club Brugge is. Al sinds 2015 is hij het sluitstuk bij de Limburgers.

Al is er natuurlijk de filosofie van KRC Genk, dat er nooit iemand transfervrij zal vertrekken. Deze zomer wordt dan ook cruciaal, want Heynen heeft een contract tot medio 2026.

Met een marktwaarde van 10 miljoen euro, zijn manier van spelen en zijn leeftijd van 28 jaar lijkt hij heel interessant op de transfermarkt, maar de vraag is of hij dit Genk nog zal verlaten.

“Heynen is iemand waarvan je na een match nooit denkt 'Amai, die was slecht'. Als je hem punten moet geven, haalt hij altijd minstens een zes, meestal zelfs een zeven. Hij is een ietwat stille kracht, maar vooral een heel goede kracht”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Toch blijft het uitkijken naar deze zomer. “Wil hij nog iets anders gaan doen, dan wordt het toch stilaan nu of nooit om die stap nog te zetten, niet? Zeker als Genk ook nog iets aan hem wil verdienen.”

Al valt zijn naam haast nooit bij de transfergeruchten. “Hij zal bij Genk ook wel een mooi contract hebben. Waar hij trouwens zeker recht op heeft. Maar het wordt interessant om te zien hoe dat deze zomer evolueert. Al denk ik uiteindelijk wel dat het tot een contractverlenging zal komen.”