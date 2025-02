Kan Nacer Chadli nog verrassen? Voormalige Rode Duivel spreekt zich uit over mogelijke stap naar de A-kern van Standard

Nacer Chadli heeft al deelgenomen aan drie wedstrijden met SL16. De voormalige Rode Duivel heeft gesproken over het met hem gaat, en had het onder andere over mogelijke speelminuten in het eerste team.

Nacer Chadli is sinds kort terug op Luikse bodem. Bijna twintig jaar nadat hij vertrok, kwam hij weer thuis door te tekenen bij SL16. Hij had het bij Sudinfo over zijn terugkeer.

"Het doet me enorm goed om weer voetballer te zijn", benadrukt de speler. "Het is jammer dat ik een kleine blessure opliep na 15 minuten in de laatste wedstrijd. Maar over het algemeen voel ik me goed op training. Ik heb al twee keer 80 minuten gespeeld met het team en ik voel me steeds beter."



Chadli overwoog zijn carrière te beëindigen voordat hij tekende bij het B-team van Standard, een idee dat hem angst aanjoeg: "Dat heeft me bang gemaakt," geeft hij toe. "Ik begon op 5-jarige leeftijd met voetbal en werd op 17-jarige leeftijd prof. Het is mijn hele leven. Dus, als het moment komt om te denken aan stoppen, is dat moeilijk."

Hoe leg je uit dat de Luikenaar nooit heeft kunnen spelen met het eerste team van Standard, terwijl hij daar is opgeleid? "Christophe Dessy zei dat ik niet de juiste mentaliteit had om op professioneel niveau te spelen. Mentaliteit ten opzichte van wat? Ik ben geen rotzak, dat ben ik nooit geweest. Misschien was mijn mentaliteit op het veld destijds een beetje te nonchalant. [...] Hij heeft zijn beslissing genomen en er is geen wrok."

Speelminuten in het eerste team zouden een mooie kans zijn voor de redder van de Rode Duivels tegen Japan op het WK 2018: "In het eerste elftal van Standard spelen zou aanvoelen als een bekroning van mijn carrière. Zoals ik al zei, heb ik enorm veel tijd doorgebracht op de velden van het opleidingscentrum, net zoals ik in het stadion tijd heb doorgebracht om naar de eerste ploeg te kijken. Het is de club van mijn leven."