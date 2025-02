Marc Coucke gaat los en geeft vijf miljoen euro uit voor wel iets héél speciaal

Marc Coucke heeft niet alleen voetbal als passie, dat weten we. Als zakenman, betrokken bij onder andere Pairi Daiza, heeft hij 5 miljoen uitgegeven om een dinosaurus-skelet te verwerven dat dit jaar al in het beroemde dierenpark tentoongesteld zal worden.

De grootste uitgave van de winter voor Marc Coucke? Dat was niet Lucas Hey, die voor 3 miljoen euro werd gekocht van Nordsjaelland. De eigenaar van RSC Anderlecht heeft namelijk 5 miljoen uitgegeven aan... Vulcain. Maar wie is Vulcain?

Wel, Vulcain is... een apatosaurus. Om precies te zijn een gefossiliseerd skelet van een apatosaurus, 150 miljoen jaar oud en recentelijk gekocht door Marc Coucke, mede-eigenaar van Pairi Daiza waar het prehistorische reusachtige wezen tentoongesteld zal worden.

Dinosaurus-skelet

Dit zijn niet de eerste dinosaurussen van Marc Coucke, die al meerdere skeletten had gekocht om tentoon te stellen in Durbuy, een andere stad waarvan hij de belangrijkste investeerder is. De meest recente grote aankoop heeft hij geplaatst in de nieuwe ingangshal van Pairi Daiza in Brugelette, waar bezoekers het kunnen bewonderen bij de heropening dit jaar.

We stellen de supporters van RSC Anderlecht gerust: Marc Coucke heeft Vulcain natuurlijk niet gekocht met het budget van Olivier Renard, maar het is drie jaar geleden ontdekt in de VS door een team van onderzoekers.

Het mocht wel wat geld kosten. De komende weken zal Coucke zich opnieuw meer gaan richten op het voetbal, kunnen we vermoeden.