Rode Duivel Dodi Lukebakio openhartig over het einde van het Tedesco-tijdperk en de komst van Rudi Garcia

In de kleuren van FC Sevilla is Dodi Lukebakio een van de best presterende Rode Duivels sinds het begin van het seizoen. De winger is een belangrijke speler in de kleedkamer, zowel bij het nationale team als onder leiding van Rudi Garcia.

Deze week heeft DAZN een bezoek gebracht aan Sevilla om te praten met de man in vorm bij de Andalusiërs sinds het begin van het seizoen, Dodi Lukebakio.

Met negen doelpunten in tweeëntwintig competitiewedstrijden weet de 27-jarige rechtervleugelspeler dat de generatiewisseling waarschijnlijk zal doorgaan in het nationale team met de komst van Rudi Garcia, maar hij wil de Franse bondscoach overtuigen om hem op te roepen.

"Ik kijk ernaar uit om zijn ideeën te zien, wat hij in gedachten heeft. Er is een nieuwe generatie die moet beginnen, we weten dat de situatie waarin we ons bevinden niet gemakkelijk is."

Hij kwam ook nog even terug op de desastreuze Nations League-wedstrijd tegen Israël. "We verwachtten een overwinning tegen Israël, met alle bescheidenheid. Maar veel dingen kunnen ons mentaal beïnvloeden, zoals het mogelijke vertrek van de coach dat overal werd aangekondigd. We voelden allemaal die negativiteit, daarom heb ik me na de wedstrijd uitgesproken."

Lukebakio hoopt nu op een verenigd België achter de nationale ploeg, met het WK 2026 het vooruitzicht. "Het is belangrijk dat we elkaar steunen en verenigd zijn. We konden beter presteren tegen Israël, maar we moeten weer op een goede basis beginnen en ik hoop dat deze nieuwe bondscoach dat zal brengen."