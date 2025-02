Vincent Kompany op zijn hoede: "Een van de luidste ooit"

Zal Bayern erin slagen zich te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League? Een eerste antwoord kan al gegeven worden op woensdag. Vincent Kompany bespreekt deze eerste play-off wedstrijd voor de Duitse club.

Bayern München was victorieus afgelopen vrijdag met het nodige gemak tegen Werder Bremen: 3-0. Nu bereidt het Bayern van Vincent Kompany zich nu voor op de confrontatie met Celtic in de play-offs van de Champions League. Een heen-en terugwedstrijd die naar verwachting geen problemen mag opleveren voor de Beieren.

Sfeer in Glasgow

De aftrap zal in Schotland zijn om 21.00 uur volgende week woensdag: "De sfeer daar was een van de luidste die ik in mijn carrière heb meegemaakt", benadrukt de Belgische coach tijdens de persconferentie. "Meestal is het een team dat zich goed weet te redden in dit soort wedstrijden."

"We hebben gespeeld in Freiburg en Gladbach waar de sfeer erg goed was, maar het is altijd speciaal als Bayern op bezoek komt. Er zijn geen gemakkelijke tegenstanders en sinds de wedstrijd tegen Feyenoord hebben we al onze wedstrijden gewonnen en proberen we zo door te gaan", aldus Vince The Prince.

Mooie momenten

"Het is voor dit soort momenten dat we ons beroep uitoefenen", geet de voormalige Rode Duivel aan. "We moeten altijd in gedachten houden dat deze wedstrijden speciaal zijn en mooie kansen bieden om iets buitengewoons te beleven. Je kunt het je niet voorstellen voordat je er bent, maar ik ben altijd erg blij om deze momenten te kunnen meemaken, en we zijn altijd klaar voor dit soort ontmoetingen."

Kompany heeft ook de prestatie van zijn team in de competitie afgelopen vrijdag geanalyseerd: "Onze eerste helft was niet de beste, maar we speelden tegen een team dat ons niet liet doen wat we wilden. Desalniettemin kan ik mijn team echt complimenteren voor de tweede helft, we waren zeer dominant en kregen grote kansen. Natuurlijk willen we bij elke wedstrijd ons uiterste best geven."