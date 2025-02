Anderlecht heeft nog ergens 12 miljoen euro liggen die niet gebruikt: Renard twijfelt over Leoni, Verschaeren en Stroeykens

Anderlecht heeft zijn financiële stabiliteit grotendeels hersteld, al is het nog geen rijke club. De zware verliezen en schulden van 2020 behoren tot het verleden, en het seizoen 2023-24 werd zelfs met een nettowinst van 1,5 miljoen euro afgesloten.

Ondanks het ontbreken van Europees voetbal steeg de operationele omzet met meer dan 4% tot ruim 105 miljoen euro. CEO Kenneth Bornauw toont zich tevreden, en met een uitverkocht Lotto Park bij vrijwel elke wedstrijd zijn de vooruitzichten positief.

Een eerder besloten kapitaalverhoging van twaalf miljoen euro is nog niet gebruikt, maar de club zou dit binnenkort kunnen activeren. Dit betekent dat er minstens drie miljoen extra in de kas vloeit, conform de wettelijke verplichting om 25% van het bedrag onmiddellijk toe te voegen. Hoewel dit bedrag bescheiden lijkt in vergelijking met de tientallen miljoenen die Club Brugge verdiende in de Champions League, heeft de Europa League Anderlecht al zo’n tien miljoen opgeleverd.

De aandeelhouders steunen de langetermijnvisie van sportief directeur Olivier Renard, weet Le Soir. Hij wil vermijden dat de club opnieuw in contractuele problemen komt, zoals met Leoni, Stroeykens en Verschaeren, die in 2026 einde contract zijn. Het verlengen van spelers in een noodsituatie kost aanzienlijk meer, en Anderlecht kon recent enkele jonge talenten zoals Maamar, Degreef en Tajaouart ternauwernood behouden.

Het RSCA Futures-team werd recent versterkt, al blijft de club afhankelijk van uitgaande transfers om de begroting in evenwicht te houden. Mario Stroeykens lijkt de volgende speler die verkocht zal worden. Toch blijft het doel om sportieve successen en financiële winst te combineren, zoals in het verleden met Lukaku, Tielemans en Dendoncker, en niet om talenten als Doku en Duranville vroegtijdig te laten vertrekken.

Renards aanpak geniet intern meer steun dan die van zijn voorganger Fredberg, maar het is afwachten of hij trofeeën en Champions League-inkomsten kan opleveren. Fredberg was in 2023 nog een held na een sterk eerste transferzomer, en Anderlecht was in 2024 slechts één wedstrijd verwijderd van de titel.