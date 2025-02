Broer van maakt opmerkelijk debuut in Brusselse derby: trainer komt met lovende woorden

RWDM won zaterdagavond de Brusselse derby tegen RSCA Futures met 1-0, maar de wedstrijd bood meer dan het eindresultaat deed vermoeden. Vooral het debuut van Joël Kana voor de Futures viel op.

RSCA Futures gaf goed tegenstand in de wedstrijd tegen RWDM, ondanks dat ze minder kansen creëerden. De Futures waren defensief sterk en gaven RWDM geen makkelijk opgave.

Trainer Jelle Coen was, ondanks de nederlaag, niet ontevreden over zijn team. Hij gaf aan in Het Nieuwsblad dat ze na de rust beter speelden.

"Na de rust hadden we echt goede momenten", zei Coen. “We hadden het gameplan gewisseld, en dat pakte goed uit. We namen de wedstrijd geregeld weer in handen, via tweede ballen op het middenveld, en hebben kunnen pushen.”

Coen was ervan overtuigd dat een gelijkmaker verdiend zou zijn geweest, al erkende hij dat de snelheid van RWDM een groot probleem was. "De gelijkmaker zou terecht geweest zijn, al moet ik toegeven dat RWDM ons veel pijn gedaan heeft met zijn snelle spel”, aldus de trainer. "Daar hadden we best wat last mee, maar dat is zeker geen schande."

Broer van maakt debuut

In het slotkwartier maakte Joël Kana (broer van Marco Kana) zijn profdebuut. “Joël is een jongen die alles geeft voor het team en altijd betrokken is. Hij is gewoon een goede voetballer die het verdiende om tegen RWDM zijn debuut te maken", aldus Coen.