Imke Courtois zéér kritisch voor Anderlecht en Leander Dendoncker: "Heel ondermaats"

RSC Anderlecht heeft zich weten te plaatsen voor de finale van de Croky Cup. En daardoor zitten ze opnieuw dicht bij een prijs. Toch is Imke Courtois nog steeds niet echt onder de indruk van wat paars-wit allemaal laat zien.

RSC Anderlecht wist zich ten koste van Antwerp te plaatsen voor de bekerfinale. Daarin wacht Club Brugge. Een prijs is opnieuw dichtbij voor Anderlecht, met een prima Europees ticket als extra bonus.

Zo traag

Uitgerekend Leander Dendoncker zorgde voor de kwaliificatie voor de finale, maar daarmee heeft hij Imke Courtois zeker nog niet helemaal weten te overtuigen.

"Heeft Leander Dendoncker met zijn doelpunt de flauwe zes voorgaande maanden goedgemaakt?", vraagt ze zich openlijk af in De Zondag. "De kritiek op zijn prestaties was terecht. Hij voetbalde zo traag, al lagen de verwachtingen misschien te hoog."

Heel ondermaats

Courtois was niet echt overtuigd over wat Anderlecht als geheel op de mat bracht tegen Antwerp, al ziet ze ook dat er wel opnieuw een bekerfinale is gehaald: "Het was toch weer heel ondermaats, hé. Al staan ze nu heel dicht bij een prijs."

"Zondag alweer tegen Antwerp kan blijken dat de zege in de Beker van België hen een boost heeft gegeven, maar ik denk niet dat ze nu plots wel consistent gaan voetballen", aldus nog de analiste.