Kasper Dolberg na blessure direct weer topschutter: "We gaan Genk en Club Brugge nog het vuur aan de schenen leggen"

Niemand in België heeft de finesse voor doel van Kasper Dolberg. Dat is misschien een zwaar statement, maar we dagen u uit om er eentje te noemen. De Deen scoorde twee doelpunten die zeker niet iedereen gemaakt had.

Bij de eerste was de pass van Huerta een beetje wijd, maar Dolberg liep rond de bal om perfect overhoeks af te werken. De tweede was nog mooier: een streling van het leer. "De bal kwam perfect hoe ik dacht dat hij ging komen", aldus de topschutter van de Jupiler Pro League.

"Ik wist dat ik er niet hard tegen moest trappen. Dat hij perfect in de linkerbovenhoek zat? Niet zo perfect als ik zelf wou", antwoordde hij droog. "Ik vierde niet omdat ik al genoeg gevierd had na die eerste goal. Dat was genoeg voor één dag", zei hij nog altijd zonder een glimlach.

Dolberg zit nu aan 14 goals. Zondag kreeg hij heel wat steun rond hem met Hazard, Huerta, Stroeykens en ook Verschaeren. "Dat is veel makkelijker voor mij. Of nee, laat me zeggen 'fijner'. Ik heb graag veel goeie spelers rond me en dat heb ik nu ook."

Hij sprak erover alsof het allemaal zo normaal is. Dolberg is een buitenbeentje. "Of ik verrast was met mijn derde plaats op de Gouden Schoen. (haalt schouders op) Ik was niet echt op de hoogte. De trainer had me gezegd van niet naar het Gala te gaan en ik heb geluisterd. (grijnst) Ik zit toch liever thuis."

Voor Dolberg waren de laatste weken wel frustrerend, want hij miste toch wel heel wat belangrijke matchen. En Anderlecht verloor vier van zijn zes matchen zonder hem. "Ja, dat is niet fijn, want daarvoor ben je geen voetballer. Ik zat nu wel ook niet thuis te wenen, maar het was vervelend."

"Deze overwinning was daarom zeker nog belangrijker. Ik denk dat we Genk en Club Brugge nog het vuur aan de schenen kunnen leggen ja. Als je ons vandaag zag... En er komen nog spelers terug. We gaan nog beter worden."