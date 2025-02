Nieuwe ruwe diamant van Anderlecht had één groot gebrek: "Dankzij Riemer"

Tristan Degreef werd lange tijd gezien als een technisch verfijnde speler, maar zonder de nodige agressiviteit om echt door te breken. Twee jaar geleden was hij zelfs geen vaste basisspeler bij de U18 van Anderlecht.

Toch heeft de jonge Leuvenaar zich razendsnel ontwikkeld en scoorde hij tegen Porto en Antwerp. Zijn groei werd niet alleen door fans opgemerkt, maar ook door ex-beloftencoach Robin Veldman. "Tristan heeft mij verrast, omdat ik toen agressiviteit in zijn spel miste", zei Veldman eerder in Het Nieuwsblad. "Die stap heeft hij nu gelukkig gezet."

Degreef erkent die evolutie en begrijpt de kritiek uit het verleden. "Ja, ik denk wel dat hij daar gelijk in heeft, dat ik alles op techniek wou doen en meer de duels ging vermijden", geeft hij toe in De Zondag. Zijn spel was vooral gebaseerd op balbehandeling en creativiteit, maar het fysieke aspect was nog een werkpunt.

De ommekeer kwam er met de komst van Brian Riemer, die hem uitdaagde om meer felheid in zijn spel te leggen. "Ik denk dat die agressiviteit in mijn spel er is gekomen dankzij Brian Riemer, die wou dat je vocht voor elkaar en echt honderd procent in duel ging", legt Degreef uit. "Hij is een coach die veel roept en in het begin dat ik met de A-kern meetrainde, heeft hij mij op die manier gepusht om agressiever te spelen."

Zijn fysieke ontwikkeling bleef een aandachtspunt, maar hij vond manieren om daarmee om te gaan. "Omdat ik niet de breedste ben, laat matuur ben, zoals iedereen dat noemt, was dat iets dat erbij moest komen", zegt hij. Het was een mentale aanpassing, waarbij hij leerde dat duelkracht even belangrijk kon zijn als techniek.

De overstap naar de Futures in 1B heeft daarin ook geholpen. "Met de Futures in 1B voetballen, is anders dan jeugdvoetbal, waar je vaak op kunstgrasvelden speelt en sneller kunt spelen", legt Degreef uit. "In 1B krijg je soms door de staat van het veld meer een knokwedstrijd dan het mooie voetbal dat we in de jeugd meekregen."

Die aanpassing werpt nu zijn vruchten af. Degreef combineert zijn technische finesse met een nieuw gevonden duelkracht, waardoor hij steeds belangrijker wordt voor Anderlecht. "Het was een proces, maar ik voel dat ik nu een completere speler ben", besluit hij.