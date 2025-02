Pocognoli uitermate tevreden met de prestatie van zijn team, al liep het niet helemaal volgens plan

Union blijft uitstekend presteren in de Jupiler Pro League. In het duel tegen KV Kortrijk behaalden de Brusselaars hun zesde opeenvolgende overwinning.

De 1-2 zege op het veld van de Kerels werd bezegeld door een doelpunt van Fuseini, waarmee Union zijn ongeslagen reeks verder uitbreidde naar dertien wedstrijden. Trainer Sébastien Pocognoli was in Sporza tevreden met het resultaat, al vond hij dat zijn ploeg in de laatste minuten onnodige spanning creëerde.

"De drie punten is verdiend op basis van zeventig heel goede minuten, waarin we veel risico's namen en kansen kregen. Een logische overwinning dus, jammer genoeg is er nog die spanning in de laatste vijf minuten", vertelt Pocognoli in Sporza.

"Het was niet perfect, maar de jongens hebben het plan heel goed uitgevoerd. Als ik zie hoe de ploeg geëvolueerd is dit jaar, dan kan ik heel tevreden zijn", aldus Pocognoli.

Union heeft met de zesde overwinning op rij 18 op 18 gepakt en lijkt in uitstekende vorm te verkeren. De ploeg staat momenteel op de derde plaats in de Jupiler Pro League, maar de ambitie reikt verder.

De komende weken beloven belangrijk te worden voor de Brusselaars. De focus ligt nu op de voorbereidingen voor de Europa League-duels, waarin Union zich tegenover Ajax mag gaan meten.