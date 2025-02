📷 Ongezien! Fenerbahçe, volgende tegenstander van Anderlecht, haalt keihard uit naar rivaal Galatasaray na schwalbe van Dries Mertens

Fenerbahçe zou geen kans laten liggen. Nadat de wedstrijd tussen Adana Demirspor en Galatasaray werd stopgezet vanwege een schwalbe van Dries Mertens, reageerde de andere club uit Istanboel.

De Turkse voetbalwereld beleefde afgelopen zondag een surrealistische scène. Na een omstreden fase in het strafschopgebied die Galatasaray een strafschop opleverde, besloten de spelers van Adana Demirspor het veld te verlaten. Er was namelijk een vrij duidelijke simulatie van Dries Mertens.

Een vrij verbazingwekkende handeling, omdat dit de deur wijd openzet voor veel misstappen zodra een club het niet eens is met een arbitrale beslissing. De wedstrijd werd definitief gestaakt en Adana zou, tenzij er een verrassing is, de wedstrijd verliezen via een reglementaire beslissing.

De Turkse competitie is WAANZIN.



Galatasaray is OPENLIJK corrupt. Dat is een feit. Elke week schandalen.



Mourinho zei dat de competitie "slecht ruikt".



Vandaag stopten de tegenstanders gewoon met de match nadat deze strafschop werd toegekend.



Het zal ineenstorting of revolutie worden.pic.twitter.com/ojlQHYA4UP — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) 9 februari 2025

Aan de kant van Fenerbahçe liet men uiteraard de kans niet liggen om de historische rivaal te bekritiseren. De club van José Mourinho heeft een vurige verklaring gepubliceerd naar aanleiding van dit incident: "Met jullie onregelmatige contracten, tickets die op de zwarte markt worden verkocht en illegale gokadvertenties, brengen jullie schade toe aan ons land en de Turkse Voetbalfederatie. Jullie gestuurde media en oneerlijke verklaringen misleiden het publiek", aldus de verklaring.

"Blijf arbiters en supporters bedriegen met jullie spelers die al jarenlang misleidende gebaren maken! Dankzij jullie is er geen vertrouwen of rechtvaardigheid meer! Wat hebben jullie met het Turkse voetbal gedaan?", besluit het bericht van Fenerbahçe.

Deze week reist RSC Anderlecht af naar Istanboel voor hun 16e finale van de Europa League. En blijkbaar zal er spanning in de lucht hangen...