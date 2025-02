Miron Muslic reageert op mirakelwinst tegen Liverpool: "Het grootste moment van mijn carrière"

Afgelopen zondag boekte het Plymouth Argyle van Miron Muslic (ex-Cercle Brugge) een historische overwinning tegen Liverpool. De Engelse tweedeklasser won met 1-0 van de topclub van Arne Slot. Maar toch blijft Muslic nederig: "Het beste moet nog komen."

Ondanks deze stunt van wereldformaat loopt het seizoen van Plymouth stroef, ze staan laatste in de stand in de Engelse tweede klasse. "Het beste moet nog komen dit seizoen, in tweede klasse blijven is dit seizoen de prioriteit", aldus Muslic.

Gered door Hazard

Wanneer gevraagd werd naar Muslic' tactieken voor deze wedstrijd, had hij maar één woord nodig om deze te beschrijven: verdedigen! "We moesten van het verdedigen genieten en deden dat ook. Het was een helse taak om ze bij ons doel weg te houden"

Liverpool kreeg weinig kansen, op een schot van buiten de 16 na hadden de Reds weinig weerwoord op de strakke defensie van Plymouth. "We hadden geloof in ons eigen kunnen nog voor we hun opstelling zagen, we wisten dat er niets was om bang van te zijn."

In de laatste 10 minuten kwam Liverpool nog enkele keren voor het doel van Plymouth. Het was pompen of verzuipen voor de tweedeklasser. Doelman Conor Hazard pakte uit met een geweldige redding in het slot.

Nacho's en Fanta

Ondanks de stunt van wereldformaat had Muslic weinig te vertellen van de wedstrijd: "Normaal ben ik goed met woorden, maar na deze prestatie ben ik eerlijk gezegd sprakeloos."

"De FA Cup is de meest bekende bekercompetitie in de wereld en deze prestatie neerzetten tegen een club als Liverpool is het grootste moment van mijn carrière", aldus Muslic.

Echt vieren deed de Oostenrijker niet: "Hoe ik ga vieren? We hebben vandaag de magie van de FA Cup gevoeld, en hopelijk zal ik nog genoeg tijd hebben om ervan te genieten. Maar vanavond ga ik gewoon naar huis gaan en de wedstrijd bekijken met wat nacho's en een Fanta."