Rudi Garcia heeft boodschap voor Lukaku, De Bruyne en Courtois: "Uiteindelijk ben ik degene die beslist en niemand anders."

Rudi Garcia nadert zijn grote debuut aan het roer van de Rode Duivels, gepland over iets meer dan een maand. De bondscoach heeft een nieuw interview gegeven, waarin hij zijn benadering ten opzichte van de ervaren spelers opnieuw bevestigt.

Rudi Garcia heeft ego's te beheren in de kern van de Rode Duivels, en hij weet het. Maar de man die Cristiano Ronaldo, Francesco Totti en Mohamed Salah heeft gekend, is niet bezorgd over het idee om samen te werken met Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku.

In een interview met Pickx Sports, herhaalde Garcia wat hij had verzekerd bij zijn aanstelling: "Al deze spelers hebben één ding gemeen, en dat is dat ze gemakkelijk 'aangestuurd' kunnen worden. Je moet eerlijk en oprecht tegen hen zijn, hen niet alleen positieve dingen vertellen, omdat ik denk dat genoeg mensen dat al doen", verklaarde de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

Garcia wil naar de leiders luisteren

"Ze moeten horen wat hun coach denkt. Maar ze hebben ook ervaring en dus dingen om aan de coach te geven, bijvoorbeeld over hoe het in het verleden is verlopen en wat er beter kan, over wat er in de ploeg gebeurt. Het is een rijkdom aan uitwisseling", aldus Rudi Garcia.

"Een goede manager is een manager die luistert, dus we zullen naar hen luisteren. Uiteindelijk ben ik degene die beslissingen neemt en niemand anders, dat verandert niet (glimlach). Maar ik denk dat in de uitwisseling mooie dingen kunnen gebeuren," verzekert hij.

"Als je zulke spelers in het Belgische team hebt, moet je op hen vertrouwen en ik denk dat ze het nationale team zullen teruggeven wat het hen sinds het begin van hun carrière heeft gegeven. We wachten af. Eerste test: de play-offs in maart tegen Oekraïne!