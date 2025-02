Vincent Euvrard is zeer tevreden over prestatie van zijn team en steekt blunderende verdediger hart onder de riem: "Een jonge speler die een grote fout maakt, maar..."

Dender heeft voor het eerst in 2025 de smaak van een overwinning te pakken. In eigen huis versloeg het degradatieconcurrent STVV met 2-1.

De Kadavers speelden een sterke eerste helft, waarna ze de voorsprong verdedigden tegen een zwak STVV. Ondanks enkele fouten en een gelijkmaker in de tweede helft, toonde Dender karakter en bewees het de controle over de wedstrijd te behouden. Trainer Vincent Euvrard was dan ook bijzonder tevreden over de prestatie van zijn team.

"We zijn gevaarlijk geweest, vooral op stilstaande fases in de eerste helft. STVV heeft daar heel weinig tegenover gezet qua kansen."

Blunder Ferraro

Dender ging dan ook verdient met 1-0 rusten. Maar kort in de tweede helft zorgde een defensieve fout van Fabio Ferraro ervoor dat Didier Lamkel Zé gelijk kon maken. Ondanks zijn vroege fout die leidde tot de gelijkmaker van STVV toonde de verdediger volgens trainer Euvrard zijn offensieve waarde op de helft van de Kanaries.

"Fabio Ferraro is een jonge speler die een grote fout maakt, maar hij is heel belangrijk in de andere box om assist te geven." En die assist leidde tot een prachtig doelpunt van Bruni Nsimba, die de bal rustig en kwalitatief afwerkte.

Euvrard onderstreepte dat de overwinning niet alleen aan individuele klasse te danken was, maar aan het collectief. "Deze overwinning geeft ons vertrouwen voor de volgende wedstrijden", besluit de trainer. Dender speelt komende week nog cruciale wedstrijden tegen OH Leuven en Beerschot.