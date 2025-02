Club Brugge-sensatie Seys spreekt zich uit: "Een carrièrepad als dat van hem? Daar zeg ik geen neen tegen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Joaquin Seys speelt morgenavond met Club Brugge de tussenronde van de Champions League. Voor de rechtsachter is het allemaal snel gegaan.

Joaquin Seys speelde vorig seizoen nog als vast waarde bij Club NXT. Op de laatste speeldag van de competitie, tegen STVV, mocht hij op de bank zitten. In de Play-offs later ook nog twee keer.

Dit seizoen brak hij echter helemaal door bij blauw-zwart. "Of ik mijzelf verbaas? Dat niet echt. Ik wist dat ik de kwaliteiten heb en dat het zou lukken op dit niveau, maar je moet wél een kans krijgen. Daar gaat soms wat geluk mee gepaard", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Club komt woensdag Atalanta tegen, eerst op Jan Breydel. De twee clubs zullen uitvechten wie naar de achtste finale mag gaan. "We zijn misschien minder favoriet dan Atalanta, maar we hebben wel de kwaliteiten om hen te pakken", is hij strijdlustig.

Bij de Italiaanse club speelt ook Charles De Ketelaere, iemand waar Seys wel naar opkijkt. "Het is erg mooi wat hij doet. Voor mij hoeft het allemaal niet zo snel te gaan - ik kan hier gerust nog jaren blijven - maar een pad zoals dat van Charles, daar zeg ik geen neen tegen."

"Ik heb de droom om ooit naar het buitenland te trekken. Jeugdcoaches gebruikten hem vroeger vaak als voorbeeld. Dat kunnen jullie ook doen, klonk het dan. Ik ben alvast blij dat het bij mij aan het lukken is", besluit hij.