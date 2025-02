De Ketelaere niet de enige die thuiskomt in Brugge: transfer naar Atalanta voorlopig geen schot in de roos

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charles De Ketelaere is niet de enige speler van Atalanta met goeie herinneringen aan Club Brugge. Centrale verdediger Odilon Kossounou maakte afgelopen zomer de overstap van Bayer Leverkusen naar de Italiaanse topclub. Dankzij heel wat blessureleed liep die transfer nog niet van een leien dakje.

De Ivoriaan verdedigde meer dan 50 wedstrijden de blauw-zwarte kleuren van Club Brugge, waaronder zeven keer in de Champions League. Hij won tussen 2019 en 2021 twee titels en pakte met Club nog de Supercup vooraleer hij in juli '21 voor 23 miljoen naar Bayer Leverkusen trok.

De transfer naar de Duitse topclub bleek een schot in de roos. Hij speelde over twee seizoenen meer dan 100 wedstrijden en pakte er vorig seizoen zowel de titel als de beker in een seizoen waarin ze maar liefst 51 wedstrijden op rij ongeslagen bleven.

Blessureleed

De overstap naar Atalanta blijkt voorlopig een minder groot succesverhaal te zijn voor Kossounou. Mede door blessures maakte hij slechts 17 keer minuten voor de Italianen, waarvan veel als invaller. Coach Gasperini lijkt de voorkeur te geven aan Albanees Djimsiti, die net als hij rechts in een driemansverdediging speelt.

Na een lichte blessure aan het dijbeen begin oktober staat Kossounou ook nu al enkele weken aan de kant met een blessure aan het bovenbeen. Het is inmiddels geleden van 11 januari sinds de Ivoriaan nog minuten maakte voor Atalanta.

Een basisplaats tegen Club zit er dus hoogstwaarschijnlijk niet in voor Kossounou. De Brugse supporters zouden hem ongetwijfeld een warm ontvangst hebben gegeven.