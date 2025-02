KRC Genk cashte miljoenen, maar voelt zijn gemis toch in de kleedkamer: "Hij was als een grote broer voor mij"

KRC Genk wou zijn kern deze winter zo goed mogelijk samenhouden. Toch zagen de Limburgers op het einde van de mercato nog een speler vertrekken die al sinds medio 2019 bij de club zat.

Carlos Cuesta werd door KRC Genk in juli 2019 weggeplukt bij Club Atlético Nacional in Colombia. De Limburgers betaalden toen 3,8 miljoen euro voor de centrale verdediger.

Veel, maar op het einde van de rit was het dat bedrag zeker waard. Na maar liefst 182 wedstrijden gespeeld te hebben voor Genk vertrok hij deze winter voor 8 miljoen euro naar Galatasaray.

Cuesta was geen basisspeler meer. Hij kwam minder aan spelen toe, mede door de komst van Matte Smets en besloot om te vertrekken. Ondertussen speelde hij ook zijn eerste wedstrijd voor de Turkse club, al eindigde die niet zoals gehoopt. Na een halfuur spelen werd de match gestaakt.

Bij Genk wordt hij na nog geen week toch al gemist. "Carlos heeft mij echt goed opgenomen in de groep, hij zat altijd naast me in de kleedkamer", vertelde de 19-jarige Noah Adedeji-Sternberg bij ons.

"Hij was als een grote broer en heeft mij veel bijgebracht. Hij was echt een figuur in onze kleedkamer. Maar we zijn natuurlijk ook blij voor hem. Het was een grote kans voor hem en het blijft natuurlijk zijn carrière, hij wordt sowieso gemist", besluit de winger.