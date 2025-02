Ajax in de problemen voor Europa League-duel tegen Union, maar Belgisch talent zorgt wel voor lichtpuntje

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax zal het in de Europa League-wedstrijd tegen Union moeten stellen zonder aanvoerder Jordan Henderson. De middenvelder is niet op tijd hersteld van een hamstringblessure die hij opliep tegen Fortuna Sittard.

Henderson begon zondag nog in de basis tegen Fortuna Sittard, maar bleef tijdens de rust in de kleedkamer achter. Zijn hamstringproblemen lijkt ernstiger dan gehoopt, waardoor hij niet op tijd fit is voor het duel tegen Union.

Ook Branco van den Boomen, een mogelijke vervanger op het middenveld, is volgens de NOS niet speelklaar. Davy Klaassen is daarentegen wel weer beschikbaar.

Wel goed nieuws voor onze landgenoot Mika Godts. De aanvaller trainde weer mee met Ajax en maakt kans op speelminuten na zijn hamstringblessure.

Daarnaast heeft Ajax nog enkele jonge talenten opgenomen. Met Rayane Bounida en Jorthy Mokio is er alvast een Belgische link.

De wedstrijd voor Union tegen Ajax gaat, ondanks eerdere twijfels over het veld in het Koning Boudewijnstadion, gewoon door. De UEFA keurde het veld dinsdag nog af, maar na een nieuwe controle werd alsnog groen licht gegeven.